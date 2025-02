Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da bi ruski predsednik Vladimir Putin da postavi "marionetu" na čelo Ukrajine, kao što je to uradio u Belorusiji, Gruziji i Čečeniji, kako bi sprečio ukrajinski prozapadni razvoj.

Ukrinform prenosi da je Zelenski to kazao u intervjuu britanskom televizijskom novinaru Pirsu Morganu.

- Jasno je da im (Rusima) ja ne odgovaram zato što im je potreban čovek marioneta. Potreban im je njihov čovek da vodi Ukrajinu i iskreno tako je bilo i pre rata, a i ranije kada su imali drugu po jačini stranku u parlamentu. Oni su kontrolisali tu stranku, uticali na rad ukrajinskog parlamenta i činili sve da Ukrajina ne odabere evropski puttako bi zauvek ostala pod ruskom kapom. Oni bi, da budemo iskreni, da učine ono što su uradili u Čečeniji, nju su potpuno uništili i danas je ona deo njihove zone uticaja, njihovih teritorija. Oni su to uradili i u Gruziji. Prvo je sukob (sa Rusijom) zamrznut, a onda su njihovi ljudi preuzeli zemlju. Oni uvek to rade na taj način. To su u velikoj meri učinili i u Belorusiji - rekao je Zelenski.