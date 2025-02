"Putin će razmišljati i o drugim zemljama, siguran sam u to. Upozoravam na ovo, apsolutno otvoreno i iskreno jer razumem šta će se desiti. Videćete - isprovociraće i druge zemlje. Možda će na leto imati ruske snage i na teritoriji Belorusije", rekao je Zelenski.

Ukrajinski lider je rekao da će mnogi Evropljani, a možda čak i SAD, reći da je to zastrašivanje, ali, prema rečima Zelenskog Putin čini sve da bi uvukao u rat i Belorusiju, i Poljsku, i Litvaniju.

"U svakom slučaju, on će tako uvući Belorusiju u rat, iako je, po mom mišljenju, on to već učinio kada je prebacio nuklerane projektile na teritoriju te zemlje. Rusi su već tamo, Putin je već tamo", naglasio je Zelenski i poručio da se mora učiniti sve da se zaustavi ruski lider.