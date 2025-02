Do sada je trajektima i avionima ebvakuisano 11.000 hiljada ljudi među kojima ima i lokalnih meštana, ali i stranaca. Međutim, ima i onih koji odbijaju da napuste svoje domove, navodeći kao razlog da su navikli na seizmičke promene. Neki ljudičesto prijavljuju zvuke nalik eksplozijama, a to dodatno podgreva paniku.

Još veći strah izaziva činjenica da je Santorini vulkansko ostrvo sa aktivnim vulkanom koji je poslednji put eruptirao 1956. godine. Stručnjaci upozoravaju da bi čitava naselja mogla da skliznu u more.

- Umorni smo od čekanja, na naše iznenađenje sinoć se dogodio najjači zemljotres 5,2 Rihtera, a od jutros su bile desetine od preko 4 stepena na Rihterovoj skali. To znači da je na svaka tri minuta bio po jedan zemljotres. Od prvog februara do danas je 108 zemljotresa bilo preko 4 Rihtera, ona je dodala da je sinoć bilo potresa i oko Atine, oni su bili nešto manje jačine, tako da se ne osete mnogo, ali sve to govori da se situacija ne smiruje.