Pored preduzetnika, tokom noći su identifikovane i druge dve žrtve. To su piloti Flavio Masa (59) i Leonardo Italijani (30). Helikopter uništen u udaru o tlo bio je Agusta Westland AV109. Istragu o nesreći vode karabinjeri komande pokrajine Parma.

Ne sa sirovom šunkom, koja je oduvek bila u domenu regije Emilijana , već rebrendiranjem kuvane šunke, koja je do tada važila za proizvod nižeg kvaliteta. Paolo Rovanjati je uveren da je proučavanjem i eksperimentisanjem sa novim proizvodnim metodama moguće doći do izvrsnog proizvoda.

Njegova ideja je u narednim decenijama dovela do rođenja vodeće kompanije u Italiji i svetu u sektoru suhomesnatih proizvoda, imperije koja fakturiše preko 300 miliona evra godišnje i zapošljava preko 1.200 ljudi u više od 20 zemalja . Bilo je to 1968. godine kada je Paolo, koji je umro sa samo 64 godine 2008. godine, preuzeo vođstvo kompanije i započeo svoju revoluciju...

"Bila je jaka veza među svima njima, to je veoma skromna porodica. Njegov otac je bio vrlo jednostavna osoba, veliki preduzetnik, a Lorenco je bio oličenje svega što je njegov otac postigao zajedno sa majkom i bratom. Ovo je strašna tragedija koja pogađa čitavu našu zajednicu. Bio nam je veoma blizak u raznim društvenim, kulturnim i rekreativnim inicijativama", dodao je.

Svake srede je helikopterom stizao do dvorca

Rovanjati bi skoro svake srede dolazio do Kastelguelfa, polazeći helikopterom iz svoje kuće koja se nalazi u oblasti Milana do imanja u provinciji Parma. Još uvek nije jasno da li je do nesreće došlo prilikom sletanja ili tokom nekog drugog manevra.