Lorenco je zajedno sa bratom vlasnik kompanije koja se bavi proizvodnjom suvomesnatih proizvoda, među kojima je kuvana šunka bila glavni favorit. Do dvorca je dolazio helikopterom polazeći od sedišta kompanije u Biasonu, u provinciji Monca. Oženjen je i otac dvoje dece, a sa suprugom je očekivao i treće dete.

Ali, ne sa sirovom šunkom, već ponovnim osmišljavanjem kuvane šunke, koja je do tada smatrana proizvodom nižeg kvaliteta. Paolo Rovanjati je uveren da proučavanjem i eksperimentisanjem s novim proizvodnim metodama može da napravi odličan proizvod. Njegova intuicija je u decenijama koje su usledile dovela do stvaranja vodeće kompanije u Italiji i svetu u sektoru suvomesnatih proizvoda, carstva koje ima promet veći od 300 miliona evra godišnje i zapošljava više od 1.200 ljudi 20 zemalja. Bilo je to 1968. godine kada je Paolo, koji je umro sa samo 64 godine 2008. godine, preuzeo vođstvo kompanije i započeo svoju revoluciju.