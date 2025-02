Foto: Shutterstock, YouTube/ New Horizon TV, YouTube/ New Horizon TV

Raketa "Orešnik" Foto: Shutterstock, YouTube/ New Horizon TV, YouTube/ New Horizon TV

Proglašena je nacionalna vazdušna uzbuna u svim ukrajinskim oblastima, s upozorenjem na mogući udar "orešnika", javio je The New Voice of Ukraine.