Među aligatorima svih vrsta: pravim, čije oči me promatraju iz zelenkaste vode na Floridi, među bogatašima, slavnim pevačicama i glumcima, među drvenim kućicama koje koštaju koliko pola Beograda, juri Srbin Nikola na motoru. Pušta do daske Miroslava Ilića. To čini decenijama, pa ga već svi znaju. To mu je gušt. Voli da se u brk nasmeje bogatašima i divljoj prirodi, da istakne srpske korene. Živi nedaleko od najbogatijeg dela Floride, ovo mu je komšiluk.