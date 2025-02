Sve je više indicija koje ukazuju na to da Rikard Anderson , koji je u utorak u gradu Orebru počinio najveće masovno ubistvo u modernoj istoriji Švedske, nije slučajno odabrao školu za obrazovanje odraslih kampus Risbergska.

Švedska policija i dalje ne govori o motivima

Iako švedska policija i dalje ne želi da se izjašnjava o motivima zločina u kojem je smrtno stradalo 11 osoba, uključujući i samog Andersona koji se ubio, švedska javna televizija SVT u petak uveče objavila je da je većina žrtava stranog porekla. Radi se o sedam žena u dobi od 32 do 68 godina te muškarcima u dobi od 28, 31 i 48 godina. Policija još uvek nije službeno objavila njihov identitet.

Ubijeni mahom s Bliskog istoka i Afričkog roga. Ubijena i žena iz Tuzle

I premijer sugeriše da se radi o zločinu iz mržnje prema strancima

"Pitanje 'zašto' još uvek čeka odgovor i ne želim da nagađam pre nego što policija iznese svoje zaključke istrage. No bez obzira na to, ovaj užasni događaj izazvao je poseban strah i osećaj ranjivosti kod mnogih ljudi imigrantskog porekla u Švedskoj. Kao društvo moramo to razumeti, poštovati i suočiti se s tim."