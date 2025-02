- Ono što je činjenica, u porstoru aerodroma bilo je više letelica. Tamo postoje dve piste i one su paralelno jedna pored druge. Činjenica je i da je taj helikopter bio training flight. Da li su se oni obučavali da lete noću ili je to bio let sa ljudima koji nisu svakodnevno leteli? Ako duže vreme niste leteli, vaš prvi let po povratku mora da bude sa nekim ko je sve vreme leteo - započeo je Ignjatovć, te istakao: