On tvrdi da su Srbi koji se sele u Ameriku kako bi radili fizičke poslove u manjem broju, mada postoje i takve situacije, a istakao je i da na Harvardu postoji cela zajednica Srba, koje on karakteriše za jednu od najpametnijih zajednica koje postoje.

Lučić kaže da ne veruje da neće doći do ozbiljnijeg sukoba u naredne četiri godine, a tvrdi i da je Tramp na vlast stavljen od strane jevrejskih nacionalista koji su u SAD-u pre 20 godina proglašeni za Naciste, pa su snagom svojih uticaja to obrisali:

On kaže da veruje da je to bio marketinški potez, a da mu je cilj da otera sve Palestince sa mesta gde su nekada živeli:

- Ja nisam mnogo očekivala od njega, iako je to razočaravajuće za Srbe koji su ga mnogo podržavali. Birali smo između dva zla. Nisam iznenađena, Tramp je neko ko milsi da svojim trgovačkim mentalitetom može da pravi raznorazne nagdbe sa državama i narodima. To je nemoguće, pogotovo sa Rusijom. Pregovori koji predstoje o primirju sa Rusijom neće proći kako je on to zamislio.