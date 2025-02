Sa smanjenjem budžeta Pentagona, preispitivanjem državne administracije i sve većim ovlašćenjima Ilona Maska, Trampova Amerika ulazi u novu fazu unutrašnjih i spoljnopolitičkih promena.

Američki predsednik Donald Tramp krenuo je u otvoreni obračun sa Ministarstvom odbrane SAD, i to samo nekoliko nedelja nakon preuzimanja dužnosti. Njegova odluka da odmah preispita budžetske rashode Pentagona, koji prema nekim procenama iznose i do hiljadu milijardi dolara godišnje, iznenadila je mnoge, pogotovo jer je reč o predsedniku koji dolazi iz redova republikanaca, tradicionalnih zagovornika jakih vojnih struktura.

U ovom trenutku, dok se Pentagon nalazi pod velikim upitnikom, uloga Ilona Maska u novoj administraciji izaziva još veće kontroverze. Tramp je Masku dao zadatak da sprovede restrukturiranje federalne administracije, a pojedini izvori tvrde da su njegovi saradnici već pokušali da pristupe poverljivim podacima u raznim vladinim agencijama. Da li je ovaj potez u skladu sa principima američke demokratije, tema je o kojoj su u jutarnjem programu Kurir televizije “Redakcija” razgovarali Vladimir Kljajić, politikolog, i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja.

Govoreći o odluci američkog predsednika da smanji budžet Ministarstva odbrane, Kljajić je istakao da ovaj potez nije bio očekivan u tako ranoj fazi mandata, ali da je jasno da Tramp nije slučajno izabrao ovaj trenutak.

- Niko nije očekivao da će Tramp odmah u prvim nedeljama svog mandata krenuti na vojsku, pogotovo jer dolazi iz redova republikanaca, ali jasno je da želi da rastavi ono što on naziva dubokom državom. Pentagon već dugo troši ogromne količine novca, a u budžetu su vidljive stavke koje nisu direktno povezane sa vojskom. Sada je javnosti pokazao da postoji ozbiljno rasipanje američkih sredstava - rekao je Kljajić.

On je istakao i da je u budžetu vidljiv ogroman broj projekata koji nisu u službi odbrane, već su deo globalnih strateških interesa SAD.

Pentagon u panici! Stručnjaci: Ko uništava Ameriku iznutra? Izvor: Kurir televizija

- To smo videli i kroz program USAID, gde su se milijarde dolara slivale u projekte širom sveta koji često nisu imali nikakav direktan interes za Sjedinjene Američke Države, dok istovremeno kod kuće postoje problemi sa infrastrukturom, beskućništvom i socijalnim politikama. Investiranje u obnovu puteva i bolnica u drugim zemljama imalo je svrhu širenja meke moći, ali sada se postavlja pitanje koliko je to održivo? - dodao je on.

Kljajić je naglasio da su finansijski izveštaji Pentagona već godinama pod velom tajne, što je dodatno izazvalo sumnju u raspolaganje državnim novcem.

- Činjenica je da Pentagon godinama nije prošao nezavisnu reviziju, što ne znači nužno da postoji korupcija, ali svakako otvara pitanje transparentnosti. Kada imate organizaciju koja troši stotine milijardi dolara godišnje, a ne može jasno da dokumentuje gde je novac odlazio, jasno je da nešto mora da se menja - rekao je on.

Jedna od najkontroverznijih odluka nove administracije je uključivanje Ilona Maska u vladine poslove, naročito u oblasti smanjenja broja zaposlenih u federalnim institucijama. Perišić je izrazio zabrinutost zbog ovoga:

- Tramp očigledno ima veliko poverenje u Ilona Maska i daje mu neverovatna ovlašćenja, ali pitanje je da li je to pametno. Mask dolazi iz sfere biznisa, nema političkog iskustva, a sada mu se omogućava da preispituje državne tajne. Posebno je problematično što on ima pristup informacijama koje bi morale ostati zatvorene za bilo kog pojedinca van državnog aparata - rekao je Perišić.

On je naglasio i da postoji ozbiljan strah od mogućnosti zloupotrebe podataka, jer Mask istovremeno poseduje jednu od najvećih društvenih mreža na svetu.

- Kada spojite činjenicu da je vlasnik X-a sa time da sada može da pristupa podacima iz američkih vladinih sistema, jasno je koliko je to opasno. Moguće je da će ti podaci biti iskorišćeni za različite političke svrhe, uključujući propagandu i uticaj na birače - upozorio je Perišić.

Kljajić smatra da je ovo još jedan pokazatelj pritisaka unutar same američke administracije.

- Američka politika prema Međunarodnom krivičnom sudu nikada nije bila potpuno otvorena, čak ni tokom Bajdenove administracije, ali Tramp sada pokušava da sruši kredibilitet ove institucije, tvrdeći da je instrumentalizovana protiv njegovih saveznika. Evropska unija je jasno podržala odluke suda, dok Tramp ide suprotnim putem - rekao je Kljajić.

Jedna od ključnih tema globalne politike ostaje sukob u Ukrajini, a Trampov nedavni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom otvorio je spekulacije o mogućem primirju.

- Vidimo da se sada priprema teren za mirovne pregovore. Tramp je svestan da ni Ukrajina ni Rusija više nemaju neograničene resurse za rat i da bi kompromis bio u interesu obe strane. Takođe, postoji mogućnost da Tramp istrguje određene energetske interese u Ukrajini, jer već sada najavljuje ugovore sa Kijevom vredne 500 miliona dolara - rekao je Perišić.

On dodaje da bi u narednim mesecima moglo doći do formalnih mirovnih pregovora, uz podršku Trampove administracije.

- Tramp je biznismen i zna da u ovakvim sukobima postoji prilika za trgovinu interesima. Ne bi bilo iznenađenje da u dogledno vreme vidimo pregovore između Vašingtona, Moskve i Kijeva, a Tramp će pokušati da iz toga izvuče najbolji ekonomski i politički benefit za SAD - zaključio je Perišić.

Nenad Bumbić, analitičar iz Čikaga, uključio se u program Kurir televiziji iznevši saznanja o najaktuelnijim temama koje potresaju američku političku scenu:

- Jedna od stvari što je uradio njihov Ministar odbrane pre nego što je to postao, jeste da je zloupotrebio fondove veteranskih organizacija. Više puta su ga i sami veterani proterali, trošio je njihov novac na piće i alkohol, to je tragična situacija. Ono što je zagarantovano je da ćemo narednih meseci čuti raznorazne primedbe zloupotrebe, to je posledica velikih sistema - rekao je on, te je takođe odgovorio na pitanje koje se tiče prisustva Ilona Maska na političkoj sceni Amerike:

Nenad Bumbić, analitičar iz Čikaga o najaktuelnijim temama koje potresaju američku političku scenu Izvor: Kurir televizija

- Masku je Tramp omogućio pristup njihovom sistemu, a postavljaju se pitanja kako i po kom ovlašćenju on to sme. Tramp je uzeo na sebe ovlašćenje i određeni zakoni ga ne interesuju. Malo je nezgodna situacija, ovim što se radi narušava se tradicija, odnosno podela vlasti. Vlast mora da poštuje odluke suda. Sa druge strane, Trampovi ljudi su odbili to da urade i biće zanimljivo šta će se desiti dalje na sudu.

