- Razni vidovi iživljavanja zatvorenika se tamo dešavaju i ono što je zapravo suštinski odgovor na vaše pitanje ako su do sada bile jasne kategorije prema kojoj je Alon među mladićima civilima i time predodređen za drugu fazu sprovođenja sporazuma o prekidu vatre iz Dohe, a sećate se da su pregovori oko nje trebali da započnu na 16. dan 1. faze, a to je bilo 3. februara nema nikakve sumnje i to je shodno onome što je rekao ministar spoljnih poslova Marko Đurić juče, a to je da je naš Alon sada iz svih mogućih uglova gledanja prekarakterisan u humanitarni slučaj - kaže počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić.