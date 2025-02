- Makron pokušava isto tako kao Tramp da simbolično izgleda jak. On je svestan da već dolazi do momenta gde stvarno već kreće da se blamira Evropa u kakvom je vazalnom odnosu sa SAD-om. On pokušava da izgleda malo tvrđi, malo jači, ali na kraju on zna da ne može mnogo da se breca - rekao je Mihajlo Savić, stručnjak za međunarodne odnose.