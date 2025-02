"Danas je prekršeno primirje u Gazi, pucali su. Tramp je postavio ultimatum koji nije ispoštovan, a to je da svi taoci budu oslobođeni do njegovog dolaska u Belu kuću"

U kompleksnijem šahovskom položaju su stanovnici Gaze koji i dalje ne znaju kome će "pripasti". Dok Tramp najavljuje ukidanje pomoći Jordanu i Egiptu ako ne budu hteli da prime palestinske izbeglice, Hamas ne želi da oslobodi preostale taoce optužujući Izrael da krši dogovor time što odlaže povratak Palestinaca u severni deo Gaze, granatira ih i puca na njih, te sprečava ulazak pomoći u enklavu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator, novinar Boško Jakšić, kao i Branimir Đokić, politički analitičar.

Govoreći o komentarima Trampa da je zainteresovan da kupi Gazu i pretvori ga u najlepši deo Bliskog istoka, Tasić kaže:

- To ne mora da znači da neće biti dostupno palestinskim izbeglicama trajno, ali jedno vreme svakako. Za mene je to izjava koja predstavlja politički cunami, on je to rekao Nentanjahuu. Sam Nentanjahu je bio zapanjen izjavom. Tramp je rekao da će Gaza biti američki protektorat, odnosno njena zemlja, ali nije objasnio kako to planira da postigne pravno.

Ona podseća da je potpalorka Bele kuće navela da građani neće plaćati obnovu Gaze, ali da se planiralo da se u tu akciju uključe druge države, kao i da ovo ne bi bilo izvedeno prinudno, već slobodnom voljom stanovništva.

- Danas je prekršeno primirje u Gazi, pucali su. Tramp je postavio ultimatum koji nije ispoštovan, a to je da svi taoci budu oslobođeni do njegovog dolaska u Belu kuću. Sada je postavljen novi ultimatum, a to je da svi taoci budu oslobođeni do subote do podneva, ili će on "napraviti pakao u Gazi" - navodi Tasić.

Kada je reč o raseljenim Palestincima i pretnji do kojih je došlo sa američke strane, Jakšić kaže da sledeće:

- U prvom mandatu Tramp je uradio neverovatne stvari. Podsticao je kolonizaciju okupirane obale, a sada je ovo šlag na torti. On je nazvao Gazu fantastičnom lokacijom, a to je zaista jedan od najsiromašnijih delova arapskih zemalja. To je mali deo zemlje, a površinski najnaseljenije mesto na svetu. Ovo njegovo ohrabrivanje Netanjahua da mu dozvoli etničko čišćenje pojasa Gaze je u skladu sa njegovom politikom koju vodi.

On navodi da je proterivanje Palestinaca direktan novi rat, jer sve države odbijaju da ih prime iz razloga što bi ih to destabilizovalo:

- Čitav svet je to osudio, a to je genocidna politika Izraela zbog koje je i optužen za genocid. Međunarodni krivični sud je za Netanjahua raspisao optužnicu.

Jakšić kaže da je konflikt na Bliskom istoku najduži konflikt savremenog sveta i ne može biti rešen milijardama dolara, a onda je rekao:

- U pitanju je palestinska teritorija, ma koliko oni tamo živeli stišnjeno i siromašno, između zemalja koje ih bojkotuju, to je njihova zemlja. Isterati ih zato što želite da podižete hotele od pet zvezdica je bezgranični cinizam.

Jakšić kaže da ukoliko je Tramp spreman da "predloži takvu glupost", svet mora da bude svestan na šta je sve Tramp spreman, dok je Đokić naveo da je glavni problem sa Trampom to koliko često dajete bombastične izjave:

- Nikada ne znate kada je ozbiljan, a kada je samo u pitanju izjava za televiziju. Hamas nije naučio lekciju nakon svega što se desilo, već misle da će opet vladati na Gazom i ponovo se naoružati. Trampova izjava je pokazitelj Hamasu da se jednom trajno povuku i ne predstavljaju više opasnost za Izrael, jer je Tramp spreman na sve da ih zaustavi.

On dalje objašnjava da nije nemoguće pacifikovati Hamas, a ističe i da ne veruje da je etničko čišćenje Gaze, već je u pitanju pretnja Trampa građanima Gaze pa i samom Hamasu da je spreman na drastične korake, pa je rekao:

- Očigledno nekima u Hamasu ovo nije bilo dovoljno da shvate da treba da ostave Iran i žive u miru.

Tasić veruje da unutar države Izrael Netanjahu ne može da se spasi progona koji mu sledi, pa je rekla:

Šta se dešava ako Tramp kupi Gazu? Tasić: Zbog prekršenog primirja Amerika je najavila pakao! Izvor: Kurir televizija

- Međunarodni sud za ratne zločine nije imao dokaze da pokrene postupak protiv Netanjahua. Svi mi koji imamo saosećanje i empatiju znamo da su tamo stradala deca i ljudi, ali nije se to desilo ničim izazvanim. Prvo je neko izazvao pokolj 1200 ljudi i beba dok su spavali. Po mom mišljenu, ovo je bio odbrambeni akt Izraela, a Hamas se krio iza svog naroda i otimao hranu koju su izraelci dostavljali, pa preprodavao po paprenim cenama sopstvenom narodu.

Ona je Hamas okarakterisala kao zlikovce od koji se ništa dobro ne može očekivati, a kaže da dokazi za suđenje moraju biti prikupljani na terenu ili od svedoka, a mogućnosti za to nije bilo.

Jakšić je istakao svoje mišljenje da je Benjamin Nentanjahu najveći zločinac ovog rata koji je probudio anisemitizam, sa čime se Tasić nije složila, ipak ističući da "ni on nije anđeo".

