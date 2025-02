"Ako Hamas ne vrati naše taoce do subote u podne, prekid vatre je završen. Izraelska vojska će se vratiti u intenzivne borbe dok Hamas konačno ne bude poražen. Naše snage su se okupile unutar i oko Pojasa Gaze i već su u pripravnosti", rekao je izraelski lider.

Za sada nije jasno da li je Netanjahu mislio da Hamas treba da oslobodi sve taoce koje drži u Gazi ili samo one za koje se očekuje da će biti oslobođeni u subotu prema sporazumu o prekidu vatre.

Hamas je počeo postepeno da oslobađa neke taoce u okviru prve faze primirja postignutog prošlog meseca, ali je u ponedeljak rekao da više neće puštati do daljnjeg, optužujući Izrael da je prekršio uslove sa nekoliko smrtonosnih pucnjava, kao i za zaustavljanje neke isporuke pomoći Gazi.

„Ako se to ne dogodi, dogovor bi trebalo da bude poništen“, rekao je on, a Netanijahuov kabinet je pozdravio taj zahtev.

Do sada je izvršeno pet razmjena, a 21 talac i više od 730 palestinskih zatvorenika oslobođeni su u sklopu početnog primirja od 42 dana.