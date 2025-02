Prema podacima, jurišne grupe 114. brigade Oružanih snaga Rusije su zapravo zauzele Andrejevku, to su podaci ukrajinske vojske, koja navodi moguće operativno opkoljavanje Konstantinopolja i Ulaklija u slučaju pada ovog naselja.

“Ako neprijatelj pritisne Andrejevku, to bi moglo dovesti do operativnog opkoljavanja Konstantinopolja i Ulaklija. Problemi u ovoj oblasti samo rastu, dok možemo da držimo južni deo i odbijamo napade, ali to se neće desiti dugo, jer ovde jednostavno nema dovoljno resursa”, piše medijski ukrajinski borac „Mučnoй“.