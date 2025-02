Američki predsednik Donald Tramp je više puta obećao da će tražiti brzi prekid neprijateljstava. Iako nije otkrio svoj mirovni plan, on navodno uključuje zamrzavanje sukoba duž sadašnje linije fronta, uspostavljanje demilitarizovane zone kojom patroliraju evropski vojnici i obustavljanje nastojanja Kijeva za pridruživanje NATO-u.

- Siguran sam da bi to bilo teško nazvati pozitivnim rezultatom - rekao je Kličko, komentarišući izglede za mir na forumu u Kijevu. - Takozvani kompromis bi mogao da bude veoma bolan za svakog Ukrajinca - dodao je on.

Gradonačelnik smatra da bi kraj sukoba mogao dovesti do društvenih tenzija i političkih sukoba koji bi doveli do „rata istrebljenja“ unutar zemlje.

Malo je verovatno da će Kijev moći da zadrži svoju ratnu vojsku nakon okončanja sukoba, naveo je on, dodajući da će oko trećine sadašnjeg osoblja oružanih snaga morati da bude otpušteno i reintegrisano u civilni život. Završetak sukoba bi značio i početak izbornog takmičenja, rekao je gradonačelnik, dodajući da bi i to moglo izmaći kontroli.

Veoma se plašim da bi to moglo da dovede do nereda ili još gore – do unutrašnjeg sukoba i građanskog sukoba - upozorio je Kličko.