- Ono što mislim da je Tramp zaboravio je da to neće ostati bez posledica za Ameriku. Ekonomske odluke će svakako imati minus za njih, pitanje je u kom smeru on to može da odradi. Trgovinski rat vrlo lako može da mu se obije o glavu. U političkom smislu, Evropa je njima veoma bitna. To je jedino tržište koje je dovoljno veliko da može da napravi razliku u tom ekonomskom ratu između Amerike i Kine. Ovakvi potezi Trampa guraju Evropu ka Kini i njihovim proizvodima - naglasio je Đurić.