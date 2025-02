Međutim, s obzirom na najnovije rezultate ispitivanja javnog mnjenja, to se čini malo verovatnim. SPD sada uživa samo 14 odsto podrške, pokazuje reprezentativna anketa „Nemački trend“ (Deutschlandtrend), koju je od 10. do 12. februara za javni servis ARD sproveo institut Infratest dimap. To je pad za Socijaldemokrate od jedan odsto u odnosu na istraživanje od prošle nedelje, a u poređenju s rezultatima izbora 2021, to bi bio pad od više od jedanaest procenata.