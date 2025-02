"Ljudi u prostoriji su šokirani", rekao je on u objavi na Iks.

"Tokom većeg dela Vensovog govora, evropski lideri i birokrate su se gledali, a aplauza gotovo da nije bilo", dodao je on.

Minhenska bezbednosna konferencija počela je danas i traje do 16. februara u glavnom gradu Bavarske. U hotelu "Bajeriše hof" u Minhenu, okupili su se svetski lideri, kreatori politike i stručnjaci kako bi razmotrili hitna bezbednosna pitanja, kao što su tekući rat Rusije protiv Ukrajine i kriza u Pojasu Gaze.

Američki potpredsednik Džej Di Vens ocenio je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Evropu da je sama odgovorna za krizu u vezi sa migracijama sa kojom se trenutno suočava, navodeći da je do velikog povećanja broja migranata došlo zbog, kako je naveo, "niza svesnih odluka koje su političari širom Evrope i sveta donosili tokom poslednje decenije".

On je počeo obraćanje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji izjavom da administracija Donalda Trampa "misli i moli se" za one koje su pogođeni jučerašnjim napadom u Minhenu.

