Manje od dve nedelje ostalo je do glasanja u Nemačkoj , a istraživanja javnog mnjenja u završnoj fazi kampanje pokazuju da se do 23. februara brojevi neće drastično menjati. Prema istraživanjima, najjača stranka, demohrišćani biće okosnica buduće vlade, ali koalicija je neizbežna, kažu stručnjaci

- Ta priča o nekom idealnom društvu, da će svi da žive i da se uklope kao jedno, ne pije vodu. Jer svako ima svoj način života, običaje. Ali su to potpuno drugačiji načini života, tamo gde je mnogo doseljeno stanovništva islamskog sa severa Afrike dolazi do sudara civilizacije - kaže Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije.

- Ona klasična vlada koju su Nemci već imali, a to je velika koalicija između demohrišćana i socijaldemokrata. To je nešto što je bilo i za vreme vladavine Angele Merkel i to je nešto što je vrlo moguće posle ovih izbora. A druga varijanta koja bi bila izenenađujuća, ali nije nemoguća a to je AFD i demohrišćan - dodaje Zečević.