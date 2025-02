S obzirom na to da je dve trećine zgrada u Lisabonu izgrađeno pre propisa koji su uvedeni osamdesetih godina prošlog veka, šteta bi mogla biti neopisiva, zbog čega stanovnici tog grada često vežbaju, bilo da se radi o alarmima za cunami koji se testiraju u blizini gradske rive, ili školarcima koji vežbaju šta da rade u slučaju potresa.

Istraživanje objavljeno prošlog maja pokazalo je da je klimatske promene povećavaju opasnost zbog porasta nivoa mora i jakih oluja koje mogu da izazovu zemljotrese i prirodne katastrofe poput cunamija i klizišta. To znači da su obalna područja na Mediteranu posebno ranjiva.

Bez obzira na to, Škotska ima dugu, dobro dokumentovanu istoriju malih zemljotresa. Malo selo Komri je čak postalo turističko odredište u 19. veku za one koji su iz radoznalosti želeli da osete kako je to kada "zemlja trese".