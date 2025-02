"Evropi je hitno potreban njen vlastiti plan delovanja u vezi sa Ukrajinom i našom bezbednošću, u suprotnom će drugi globalni igrači odlučivati o našoj budućnosti. A ne mora da znači da će to biti u skladu sa našim interesima", apelovao je na mreži X premijer Poljske, koja predsedava EU.

On je naglasio da taj plan mora da se napravi odmah.

Da Evropa mora da počne da ulaže više u svoju bezbednost, bar onoliko kao u vreme hladnog rata, znači tri do četiri odsto BDP-a godišnje, ocenio je u razgovoru za američku televiziju CNN i šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski.

- Izdvajanja od tri do četiri odsto BDP-a bila su uobičajena u vreme hladnog rata. Evropa je ionako dugo imala koristi od toga što vlada mir. Imamo šta da nadoknađujemo. Moramo da izdvajamo više za odbranu - rekao je Šikorski.

- Imajmo na umu da Evropa nema globalne obaveze. Nama je stalo samo do odbrane Evrope dok SAD imaju baze na teritorijama polovine država u svetu. Kada bismo svi izdvajali dva do tri odsto bio bi to jako veliki ulog u zajedničko zapadno obezbeđivanje sigurnosti - rekao je Šikorski, prenose poljski mediji.