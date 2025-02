Tramp je jasno stavio do znanja da Ukrajinu ne vidi kao ravnopravnu stranu u pregovorima, dok Evropa verovatno uopšte neće biti pozvana za pregovarački sto.

Govor ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom drugog dana Minhenske bezbednosne konferencije 15. februara naišao je na višestruke aplauze evropskih lidera.

On je pozvao na stvaranje "evropske vojske" i istakao promene u odnosima Evrope i SAD tokom drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa. Zelenski je takođe rekao da je moguće zaustaviti ruski rat i ruskog predsednika Vladimira Putina jedino ako Evropa bude ujedinjena.

Govor Zelenskog dolazi nakon Trampovog razgovora sa Putinom, u kojem su razgovarali o mirovnom sporazumu za Ukrajinu bez prethodnog konsultovanja sa Kijevom.

Tramp je jasno stavio do znanja da Ukrajinu ne vidi kao ravnopravnu stranu u pregovorima, dok Evropa verovatno uopšte neće biti pozvana za pregovarački sto.

Reagujući na nedavne izjave Trampovog tima da je budućnost Ukrajine u NATO-u nerealna, Zelenski je rekao da pristupanje Ukrajine NATO-u "nije van stola".

Pet ključnih stavki iz izlaganja Volodimira Zelenskog na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji su sledeće:

Stvaranje evropske vojske

- Budimo iskreni, sada ne možemo isključiti mogućnost da Amerika kaže "ne" Evropi po pitanjima koja joj prete. Mnogi lideri su govorili o Evropi kojoj je potrebna sopstvena vojska, Vojska Evrope. Verujem da je došlo vreme. Oružane snage Evrope moraju biti stvorene. Ovo nije teže nego čvrsto stajati protiv ruskih napada, kao što smo već činili. Ali ne radi se samo o povećanju potrošnje za odbranu u odnosu na BDP. Novac je potreban, da, ali sam novac neće zaustaviti neprijateljski napad - rekao je Zelenski.

Odnos SAD i Evrope

- Da li je Americi potrebna Evropa? Kao tržište, da. Ali kao saveznik? Da bi odgovor bio "da", Evropi je potreban jedan glas, a ne desetak različitih. Pre nekoliko dana predsednik Tramp me je obavestio o svom razgovoru sa Putinom. Nijednom nije spomenuo da je Americi potrebna Evropa za tim stolom. To govori mnogo. Prošli su stari dani, kada je Amerika podržavala Evropu. Predsednik Tramp je jednom rekao: "Nije važna porodica u kojoj ste rođeni, već ona koju gradite." Moramo da izgradimo najbliži mogući odnos sa Amerikom, i da, novi odnos, ali kao Evropljani, a ne samo kao odvojene nacije. Zato nam je potrebna jedinstvena spoljna politika, koordinisana diplomatija, spoljna politika zajedničke Evrope. Evropa ima sve što je potrebno. Evropa samo treba da se okupi i počne da se ponaša na način da niko ne može da kaže "ne" Evropi, da joj rukovodi ili da je tretira kao nekakav gurman. Ukrajina nikada neće prihvatiti poslove sklopljene iza naših leđa bez našeg učešća. I isto pravilo treba da važi za celu Evropu. Nema odluka o Ukrajini bez Ukrajine. Nema odluka o Evropi bez Evrope - rekao je Zelenski.

Samit 24. februara

- Pogledajte šta Putin pokušava da uradi. Ovo je njegova igra. Putin želi razgovore jedan na jedan sa Amerikom, kao i pre rata, kada su se sreli u Švajcarskoj i gledali kako da podele svet. Sledeće, Putin će pokušati da navede predsednika SAD da stane na Crveni trg 9. maja ove godine, ne kao cenjeni lider, već kao rekvizit u njegovom nastupu. To nam ne treba. Već radimo na tome da 24. februara, na treću godišnjicu ruske invazije u punom obimu, možemo da se okupimo zajedno u Kijevu i onlajn. Svi evropski lideri. Svi ključni partneri koji brane našu bezbednost. Od Španije do Finske. Od Britanije do Poljske. Od Vašingtona do Tokija. Ovaj sastanak mora da pruži jasnu viziju za naše sledeće korake u pogledu mira, bezbednosnih garancija i budućnosti naše kolektivne politike - istakao je Zelenski.

NATO nije van stola za Ukrajinu

- Takođe, ne želim da skinem sa stola članstvo Ukrajine u NATO-u. Ali trenutno se čini da je Putin najuticajniji član NATO-a jer njegovi hirovi imaju moć da blokiraju odluke NATO-a. I to uprkos činjenici da je ukrajinska vojska zaustavila Rusiju, ne zemlja NATO-a, ne NATO trupe, već samo naš narod i vojska. Ponosan sam na Ukrajinu. Ponosan sam na naš narod. Ali sada, molim vas, svakog od vas, da iskreno odgovorite na ovo pitanje: da je Rusija došla po vas, da li bi se vaša vojska mogla boriti na isti način? Ne želim da iko to ikada sazna, ne daj Bože. Zato govorimo o bezbednosnim garancijama. I zato smatramo da srž bilo kakvih bezbednosnih garancija za Ukrajinu mora biti članstvo u NATO. Ili, ako ne to, onda uslovi koji nam omogućavaju da izgradimo još jedan NATO, upravo ovde u Ukrajini.

Pritisak na Rusiju