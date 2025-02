- Nikad neću prihvatiti odluke koje same Sjedinjene Država i Rusija donose o Ukrajini. Ovo je rat u Ukrajini, protiv našeg naroda. Mi smo ti koji trpimo ljudske gubitke - poručio je.

Upitan veruje li da Tramp ima dobre namere, Zelenski je odgovorio: “Nadam se. Stvarno računam na to. ..”

- Verujem predsedniku Trampu jer je on predsednik Sjedinjenih Država, jer su vaši ljudi glasali za njega, i poštujem njihov izbor- rekao je, te upozorio kako niko, uključujući Trampa, ne bi trebao verovati Putinovim rečima.

- On je ubica i to se nikada se neće promeniti. To bi bio dijalog s teroristom i ubicom. Ja nemam takvu moć, dovoljno moći da ga izguram. Zato Ukrajini trebaju saveznici - rekao je.