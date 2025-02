- Situacija nije ništa bolja. Pre sat vremena se ponovo desio zemljotres od 5 stepeni koji se osetio delimično i u Atini. Posle toga, do uključenja, još jedno 4 ili 5 zemljotresa od 4.6, dakle skoro 5 stepeni. Ljudi su uplašeni i posebne ekipe psihologa su na terenu jer ovo sve predugo traje, skoro mesec dana agonije stanovnika Santorinija. Kažu da je za ovo vreme došlo do 20 hiljada potresa.

- Svi se slažu da postoji kretanje magme na dubini od 5 kilometara, a dva živa vulkana nisu aktivirana, ali može doći do manje erupcije. Teza da će se ovo nastaviti do leta i da treba očekivati najteži zemljotres od 6 stepeni, možete zamisliti kako je ljudima ovde. Poslednjih dana su neki počeli da se vraćaju na ostrvo jer nemaju gde - kaže Pavlović Stamenić.

- Seizmolozi misle da čak i da dođe do neke manje erupcije, ona bi stvorila podvodni vulkan, pa se nadaju da neće aktivirati neki od postojećih. Ako dođe do potresa od 6 stepeni to stoji kao mogućnost, ali to ne bi trebalo da izazove nekakva rušenja, 1956. je santorini doživeo potres od 7.5 stepeni.