''Želimo čvrst i trajan mir u Ukrajini. U tom cilju, Rusija mora da zaustavi svoju agresiju i to mora da bude praćeno snažnim i kredibilnim bezbednosnim garancijama za Ukrajince“, rekao je Makron.

- Pozdravljamo diskusiju o miru u Ukrajini. Ali to ne znači da može doći do nametnutog mira i da Ukrajina mora da prihvati ono što joj je predstavljeno... Ukrajina može da nam veruje - napisao je Šolc, koji je napustio sastanak pre završetka. On je obećao nastavak podrške Kijevu, prenosi BFM TV.