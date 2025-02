On tvrdi da je isključenost Zelenskog i evropskih lidera iz pregovora sve u cilju postavljanja sebe kao vazala, a kaže da nisu ništa bolje ni zaslužili.

- Ovo je početak promene globalnih odnosa. Radi se o resetovanju rusko-američkih odnosa. Iz tih razgovora može da proizađe to što dve velike sile, od moguće tri, odlučuju da obnove odnose. Rat u Ukrajini je za Trampa jedan od prioriteta ali i tema novih odnosa - kaže Milivojević.

On je objasnio da su prisutna i dva ministra spoljnih poslova kao i savetnici za nacionalnu bezbednost oba lidera, pa kaže da iako je Ukrajina jedna od tema, ipak misli da je u fokusu restarovanje odnosa:

On kaže i da Amerikanci neće da dele sudbinu poraza koje je Amerika doživela na frontu kroz Ukrajinu.

- Ukoliko ovi razgovori budu nastavljeni uz pozitivnu atmosferu, doprineće tome da se poboljša globalna bezbednost. Ne može EU koja je propustila šansu da ne dođe do rata dovede do toga da se Evropa opet nađe u predvorju Trećeg svetskog rata. Ne može se jedna tako velika, nuklearna sila pobediti tek tako. To nije moguće - kaže Kovač.