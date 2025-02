- Sama činjenica da je posle tri godine prvi put došlo do kontakta na tako visokom nivou dovoljno govori kojom brzinom se napreduje ka onome što je Tramp inicirao, a to je zaustavljanje sukoba u roku od 24 sata. Sastanak u Rijadu opisuje se kao konkretan, pozitivan i konstruktivan, pre svega kao dokaz da se otvaraju kontakti koji nisu postojali i da se time postavlja temelj buduće saradnje, uključujući i investicije. Takođe, važan signal je i to što će se uskoro ponovo otvoriti ambasade u Moskvi i Vašingtonu, koje su do sada bile zatvorene.