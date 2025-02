Tramp je rekao da je zahtev za predsedničkim izborima u Ukrajini došao do njega.

- Imamo situaciju u kojoj nisu održani izbori u Ukrajini, gde imamo vanredno stanje, zapravo vanredno stanje u Ukrajini, gde je lider u Ukrajini, mislim, mrzim to da kažem, ali ima samo četiri posto podrške.

CEO SVET ČEKA SASTANAK TRAMPA I PUTINA: Evo gde je Volodimir Zelenski za to vreme! Stigao je u važnu posetu moćnoj zemlji!

- Ako Ukrajina želi mesto za stolom, zar ljudi ne bi trebalo da kažu da je prošlo dugo vremena otkako su imali izbore? To nije stvar Rusije, to je nešto što dolazi od mene i dolazi od mnogih drugih zemalja takođe - rekao je Tramp.

Donald Tramp rekao je novinarima da su on i Vladimir Putin razgovarali o Ukrajini prije nego što je Rusija započela punu invaziju na tu zemlju 2022. godine.

- I obično sam o tome razgovarao s Putinom. Predsednik Putin i ja razgovarali smo o Ukrajini, i bila mu je vrlo važna, reći ću vam to.

- Ali nikada, nije bilo nikakve šanse da uđe. I rekao sam mu: "Bolje nemoj ući, nemoj ući, nemoj ući". I on je to razumeo, potpuno je to razumeo.