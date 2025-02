- Čini mi se da je sastanak od juče više izgledao kao neka normalizacija odnosa Amerike i Rusije, bilateralni odnosi, ekonomska pitanja, pa čak i priprema potencijalnih mirovnih pregovora. Dakle, ključno pitanje je kako je moguće govoriti o sukobu Ukrajine i Rusije, a da za pregovaračkim stolom nema Ukrajine ili pripadnika EU. Komentariše se i da je ovaj sastanak otvorio mnoga pitanja, a to je kako će EU reagovati i kakav će stav zauzeti prema ovom početku potencijalnih mirovnih pregovora. EU je sada na prekretnici, a videli smo i čuli reakciju ukrajinskih zvaničnika o ovom susretu, a očekuje se upravo danas da će specijalni izaslanik američkog predsednika prvi put doći u Kijev, a očekuje se da će on preneti šta se stvarno dešavalo i koji su sledeći koraci u mirovnim pregovorima. U ovom trenutku vidimo da je Tramp biznismen, dakle trgovac i da opipava teren. On nema konkretnoj rešenje za Ukrajinu, a on će saslušati obe strane i videti kakav je ruski mirovni predlog, ali i od Ukrajine, te šta SAD mogu da dobiju od potencijalnog mirovnog sporazuma. Kako će Amerika da profitira je ključno pitanje. Tramp je vešt i mudar trgovac, a on sada vaga.