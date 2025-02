Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da je "lažno i opasno" to što je američki predsednik Donald Tramp ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao "diktatorom" , preneo je nemački list Špigl.

-Zamislite to. Osrednje uspešan komičar Volodimir Zelenski ubedio je Sjedinjene Američke Države da potroše 350 milijardi dolara da bi on ušao u rat u kojem ne može da pobedi. Taj rat on nikada ne može da reši bez SAD i Trampa, poručio je američki predsednik.