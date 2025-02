"Dogodila se fundamentalna promena u američkoj spoljnoj politici. Neverovatno je do koje mere je Trampova administracija napustila sve postulate na kojima je Bajdenova administracija vodila politiku prema Ukrajini i Rusiji, prihvatili su potpuno nov pristup.

Kit Kelog je inače, da podsetimo, na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji koja je održana prethodnog vikenda (od 14. do 16. februara), saopštio da Evropa neće učestvovati na mirovnim pregovorima, već da će imati savetodavnu ulogu. Zbog te odluke, francuski predsednik Emanuel Makron je u ponedeljak organizovao sastanak evropskih lidera koji nisu uspeli da postignu konsenzus već su se samo međusobno posvađali.

"Kit Kelog nije 'važan igrač'. On kada se obraća, to ne predstavlja zvanične stavove Vašingtona. Pit Hegset, sekretar Ministarstva odbrane, je važan. On je rekao da Amerika neće poslati trupe da garantuju bezbednost, a Evropljani su rekli da nema garancija bez Amerikanaca.