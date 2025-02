- Javnost i mediji reaguju u zavisnosti od toga koju političku opciju podržavaju. Oni naklonjeni demokratama ovo nazivaju jednim od najvećih skandala u novoj američkoj istoriji. Govore da je ovo nešto što je potpuno obrukovalo SAD, da je narušilo odnose sa saveznicima i da nije fer prema Ukrajini. S druge strane, u medijima koji podržavaju Trampa pokušavaju da objasne zašto je to uradio i zašto je blag prema Putinu. Opravdali su to tako što su rekli da Tramp pokušava da stvori prijatnu atmosferu u kojoj bi se desio neki korak napred ka miru. Čak i mediji koji su naklonjeni Trampu, nakon ovih izjava, ne gledaju na sve baš blagonaklono. Republikance brine veliki trošak i izdvajanja koja postoje iz SAD kako bi se finansirao rat u Ukrajini koji žele da prekinu, a drugi deo smatra da to na duži rok remeti SAD jer približava Rusiju Kini, a Kinu smatraju jedinom zemljom koja može prekinuti dominaciju Amerike - započeo je Bumbić.