"Predsednik Tramp bavi se realnošću, odnosno činjenicama. A ovo su neke od njih: Rusi imaju ogromnu brojčanu prednost u snazi i oružju u Ukrajini i to će biti tako bez obzira na dalju pomoć Zapada", napisao je Vens na društvenoj mreži Iks, dodavši da su se tri godine od početka Specijalne vojne operacije Rusije "zanemarivala mišljenja ljudi koji su očigledno bili u pravu".

On je upitao kritičare Trampovog pristupa ratu u Ukrajini da li znaju da su evropska skladišta iscrpljena, a njena industrijska baza još više.

"Moramo težiti miru i moramo to činiti odmah", istakao je Vens.

Američki potpredsednik dodao je da zapadne zemlje i Kijev nisu imale i nemaju nikakav put do pobede u ukrajinskom sukobu.

"Tri godine, sadašnji predsednik Tramp i ja smo iznosili dva jednostavna argumenta: prvo, rat ne bi ni počeo da je na funkciji bio predsednik Tramp. Drugo, ni Evropa, ni Bajdenova administracija, ni Ukrajina nisu imali nikakav put do pobede. To je bilo tako pre tri godine, to je bilo tako pre dve godine, bilo je tako prošle godine, a tako je i danas", naglasio je Vens.