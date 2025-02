- Prvenstveno USAD nije nikakav pokret ili organizacija, to je deo američke vlade preko koje se pomaže državama iz celog sveta, pa čak i onim najugroženijima na koje su svi zaboravili, a tu su i zemlje iz Afrike. Upravo je to jer oni imaju toliko jaku ekonomiju da mogu da dozvole taj luksuz da finansiraju razne projekte u raznim zemljama. USAD nije obustavio ulaganja za sva vremena, već je ovo privremena obustava u narednih 90 dana kako bi nova administracija pregledala šta se događalo u prethodne četiri godine. To nije loše, ne da bi uvideli gde je novac išao, nego kako bi videli kako se isti kontrolisao i za šta se koristio, da li za projekte ili su zbog rata malo izgubili iz vida šta se dešava sa tim projektima širom sveta. Važno za USAD je da se bore za bolje društvo, demokratiju, pomažu zemljama u raznim reformama. Ovo je možda prinudni odmor - započela je Šahrimanjan Obradović.

- Čuli smo tužbe, a bitno je da se dobiju dokazi za izgovorene stvari. Jednostavno, ako je neko trošio pare na način na koji nije trebalo da ih troši, onda bi trebalo i da bude sanckionisan. Bitno je napomenuti da USAD ne daje novac, nego plaća račune da tako kažemo, vi njemu dostavljate račune, pa on refundira ili isplaćuje uložen novac. Samim tim, postoje mehanizmi da taj novac ne bude zloupotrebljen. Svakako, postoji i ona druga strana, odnosno nevladine organizacije, pa je bitno razdvojiti ko je kriv i da li je bilo malverzacija. Dosta tih stvari je pozitivno, smanjivanje gladi, vakcinacije, a postoji i onaj drugi društveni sektor gde su finansirane organizacije za ljudska prava, demokratiju, pa ljudima to zvuči kao polu teorija zavere. Ovih 90 dana će se iskoristiti da se povuku sve sumnje.

- Prvo, USAD je deo američke administracije, Tramp je to najavio i to je dobar potez jer USAD napravi jedan dobar potez, pomogne nekome u Africi, pa napravi stotinu zločina na drugoj strani. USAD je Srbiji naneo samo štetu, izvršio niz raznih akata u finansiranju raznih organizacija koje nanose zlo Srbiji, pa je za mene to klasičan terorizam. Po mom mišljenju, tu organizaciju bi trebalo zabraniti i ukinuti, a treba joj i suditi. Mislim da Tramp ide u tom smeru. Ovih 90 dana nije tek tako, to je jedno češljanje da vidi kome su slali pare i zašto. Ja mogu da pričam o Srbiji jer me ostali ne zanimaju, a nama su naneli najveću štetu i očima ne mogu da ih vidim i svako ko je uzeo dinar od njih, proklet bio.