Definitivni pobednici izbora su CDU i AfD - stranke koje sada dominiraju političkom scenom u Nemačkoj. A upravo ta scena sada podseća na podelu između bivše DDR, odnosno Istočne Nemačke i stare Savezne Republike Nemačke. Ovo je podela koja je vladala u periodu Hladnog rata pa sve do pada Berlinskog zida.

Od potencijalnog zaokreta u dugotrajnoj nemačkoj politici nuklearne energije i odnosa prema Kini, do planova da se ponovo pokrene nemačko-francuska osovina kako bi se ojačala trgovina EU, Merc bi mogao da uzdrma politički pejzaž Nemačke i, jednim potezom - čitavu Evropsku uniju.

Merc smatra i da Evropa mora da izdvaja više novca za sopstvenu odbranu, ali ga jedna stvar razlikuje od Šolca kada je reč o pomoći Ukrajini: lider CDU smatra da Kijevu treba isporučiti rakete dugog dometa Taurus i da one mogu biti korišćene za napad na rusku teritoriju.

Ipak, ono što će biti vidljivo već na početku Mercovog mandata, ukoliko on uspe da formira vladajuću koaliciju, sigurno je promena migrantske politike koju je sprovela Angela Merkel - žena koja je svojevremeno izbacila Merca iz vrha stranke.

Prema pisanju pojedinih medija, on želi i da uvede vanredno stanje zbog priliva migranata, a restriktivan predlog proguran glasovima AfD-a.

- Strogu kontrolu imigracije: AfD se snažno protivi politici masovne imigracije i azila, zalažući se za strože granične kontrole, deportacije i davanje prednosti evropskim migrantima - EU skepticizam: Partija je kritična prema Evropskoj uniji i povremeno je pozivala Nemačku da napusti evrozonu ili čak i samu EU. Oni podržavaju labaviji evropski model saradnje sa više nacionalnog suvereniteta - Protivljenje klimatskim politikama: AfD odbacuje nemačku tranziciju zelene energije i klimatske politike, tvrdeći da one štete ekonomiji i da su zasnovane na "klimatskoj histeriji" - Zalaganje za "tradicionalne vrednosti": Partija promoviše konzervativne društvene vrednosti, protivi se rodnoj ideologiji i kritikuje LGBTK+ politiku u obrazovanju i javnom životu - Povećanje ovlašćenja policije: AfD poziva na jaču policiju, strože kazne za zločine i oštriji stav protiv onoga što oni vide kao "islamizaciju" društva - Ekonomski protekcionizam: Dok podržava slobodna tržišta, partija se takođe zalaže protiv globalizacije kada ugrožava nemačka radna mesta, favorizujući politike koje štite domaću industriju

Kad se 2013. učlanila u tek osnovanu AfD, to je tada bila evroskeptična i nacionalno-liberalna stranka. To se, po mišljenju Vajdel, nije promenilo sve do danas.