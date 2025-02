- SAD sada insistiraju na vanrednim predsedničkim izborima u Ukrajini pre potpisivanja primirja. Međutim, Ukrajina je i dalje pod vanrednim stanjem, pa to trenutno nije moguće. Postoje procene da bi, ako do prekida vatre dođe do Uskrsa, izbori mogli biti održani krajem leta, dok bi na jesen moglo doći do mirovnih konferencija - rekao je Perišić.