- U američkom sistemu socijalnog osiguranja registrovani su milioni ljudi za koje se tvrdi da imaju više od 130, 140, pa čak i 150 godina. Imamo slučaj čoveka koji je, prema zvaničnim podacima, star 360 godina – to je apsolutni rekord! Naša država postoji svega 250 godina, a on je stariji od same Amerike - rekao je predsednik SAD na konferenciji konzervativaca CPAC u Vašingtonu.

"Dvadeset jedan milion dolara na birače u Indiji. Zašto je bilo potrebno da potrošimo 21 miliona dolara na to? Pa, verovatno su pokušali da izaberu nekog drugog. Treba da saopštimo to indijskoj vladi, jer kad čujemo da je Rusija potrošila u našoj zemlji oko dva dolara, to je velika stvar, zar ne? Moskva je objavila reklamu na internetu za dve hiljade dolara i to je jednostavno ogromno dostignuće! Bio je to potpuni proboj! A mi 21 miliona dolara na izbore u Indiji", rekao je Tramp i nasmejao publiku.