- Merkel je bila lice i naličje Nemačke, svi su gledali u nju i zaista je bila dobar kancelar. Kada pogledamo koliko je Nemačka u njenom mandatu napredovala ekonomski to oni znaju da cene. Međutim, na ovim izborima su građani Nemačke pokazali da nakon Šolca, koji je bio spor u donošenju odluka, a najavljivao je razne reforme koje su pogodile Nemačku, oni su pokazali da žele sigurnu Nemačku po pitanju ekonomije i bezbednosti. Kako će gledati na odluke Merca, to ćemo tek da vidimo. Ovime je tamošnji narod pokazao da nisu ultra desničarska država, već da su stabilna, da ne veruju teorijama zavere, ali žele stabilnu figuru kao što je Merc. Mi smo pričali o njemu i predviđalo se da će on biti kancelar jer je pokazivao odlučnost. Građani su rekli da im je najbitnija ekonomija i da se izvrše reforme. Statistike kažu da je 20 odsto birača bilo neopredeljeno do onog trenutka kada su došli na glasanje.