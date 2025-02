Makron: Imamo zajednički cilj

Reč je potom preuzeo francuski predsednik Makron. Na početku je rekao kako su Tramp i on "napravili suštinske korake napred" tokom njihovih razgovora.

- Ovaj mir ne sme da znači kapitulaciju Ukrajine ili prekid vatre bez garancija, mora da omogući ukrajinski suverenitet i omogući Ukrajini da pregovara s drugim deonicima o pitanjima koja je pogađaju. To je takođe zemlja u kojoj moramo zajedno preuzeti svoje odgovornosti kako bismo osigurali sigurnost i stabilnost za Ukrajinu i ceo region - naglasio je i dodao je da je za Evropljane ovo egzistencijalno pitanje.

- Razgovaram s Putinom. Ceo život sklapam dogovore. Pre Rusija nije ni sa kim razgovarala, nisu odgovarali na pozive i to su svi prihvatili. Kad sam došao na dužnost, jedna od prvih stvari koje sam radio jeste da sam nazvao Putina, bilo je to s poštovanjem. On želi da okonča ovaj rat. Radimo na dogovorima, jedan od njih je da zaustavimo rat - rekao je Tramp odgovarajući na jedno od pitanja.