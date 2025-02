Smatra se da će okeanski događaj La Nina imati neočekivanu ulogu ove sezone. Obično je teško pronaći ili videti bilo kakav pravi uticaj La Nine na Evropu. Jedan od važnih velikih pokretača ove sezone je La Nina u tropskom delu Tihog okeana.

Međutim, iako je postajao sve jači u poslednja dva meseca, postoje samo osnovne naznake koliku će ulogu imati u proleće 2025. u Evropi . Predviđa se da će La Nina ostati barem do ranog proleća.

Proširena prognoza ECMWF-a pokazuje većinom veći pritisak u središtu centralne i istočne Evrope. Zona niskog pritiska nalazi se u krajnjem severnom Atlantiku i iznad severozapadne Evrope i vrlo liči na prolećni uticaj La Nine .

Gledajući prognozu površinske temperature, vidi se topliji uzorak za većinu središnjih i severnih delova Evrope. Na to utiču zona visokog pritiska i jugozapadno strujanje iz područja niskog pritiska u Atlantiku.

Vidi se i tendencija normalnih do nižih temperatura nad jugozapadnom i delovima srednje Evrope i jugoistoka. Za mart se prognozira manje padavina u većem delu srednje Evrope i prema istoku.

Opet, to je zbog uticaja područja visokog pritiska. Ali, više padavina može se videti nad južnim, zapadnim i severnim delovima, pod uticajem zone niskog pritiska sa severnog Atlantika i nad zapadnim Sredozemljem.

Anomalija visokog pritiska nad Evropom tipična je za proleće La Nine , pa postoji mogućnost da je ovaj obrazac donekle povezan s njenim globalnim uticajem. Toplije temperaturne anomalije i blaži uslovi verovatniji su u zapadnom, središnjem delu i prema istoku. Središnja i zapadna područja verovatno bi mogla videti povremene atlantske frontove sa zapada/severozapada pod uticajem zona niskog pritiska iznad severnog Atlantika, piše Severe Weather .

Što se tiče padavina, u Evropi se više padavina predviđa u jugozapadnim, središnjim i severnim krajevima. To se očekuje zbog prognoziranog područja nižeg površinskog pritiska nad jugozapadnom Evropom i šire zone niskog pritiska iznad severnog Atlantika za severne delove. U kombinaciji s nižim temperaturama, to takođe utiče na potencijal snežnih padavina u rano proleće.

Iako je proleće poznato kao početak toplijeg dela godine, još bi moglo biti snežnih padavina, posebno u martu. Ipak, prema poslednjoj prognozi snežnih padavina za mart – maj 2025. veći deo kontinenta ima snežne padavine ispod normale. Naravno, to ne znači da neće padati sneg, već to samo znači da je ređi od proseka u poslednjih 30 godina. Jedan hladan front s odgovarajućim hladnim vazduhom može doneti veliku količinu snežnih padavina u središnjim delovima Evrope, a to se verovatno neće pojaviti u mesečnom proseku.