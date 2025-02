Slušaj vest

U Srbiji se vrši istraga u vezi sa zloupotrebom sredstava dodeljenih od strane Američke agencije za međunarodnu pomoć (USAID). Na osnovu izjave direktora FBI-a, tužilaštvo u Beogradu proverava rad nekoliko nevladinih organizacija, među kojima su CRTA i Građanske inicijative. Policija je ušla u njihove prostorije kako bi prikupila dokaze o mogućem nenamenskom trošenju sredstava. Građanske inicijative i druge organizacije osudile su akcije vlasti, tvrdeći da se policija koristi u političke svrhe.

Ova istraga prati optužbe visokih zvaničnika SAD, uključujući predsednika Donalda Trampa i direktora FBI Keša Patela, koji su izneli sumnje o pranju novca i zloupotrebama u okviru USAID-a.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp zatvara USAID Foto: AP Manuel Balce Ceneta, EPA Shawn Thew

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali ovu temu bili su dr Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije i politikolozi Nikola Jović i Vladimir Kljajić.

Jović je obrazložio šta je USAID i kakvu ulogu ima u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država.

- Da bismo objasnili sadašnji fenomen, moraćemo malo da se vratimo u prošlost, odnosno u period Hladnog rata kada Amerika defakto postaje globalna sila i kada za potrebe nadmetanja sa drugom supersilom SSSR-om mora da osniva čitam set međunarodnih institucija i drugih organizacija sa kojima širi svoju moć. Uslovno rečeno, preteča USAID je bio Maršalov plan za Evropu gde su oni povezali lepo i korisno pa su u obnovi Evrope posle rata zaista ekonomski pomagali da se te zemlje dignu, ali je bila jasna i pozadina iza toga - započeo je Jović, pa nastavio:

Foto: Kurir Televizija

Dakle, tako su zemlje Evrope više vezali za sebe, a odvezale ih od Sovjeta. To je bio slučaj i u Jugoslaviji. Jasno povezivanje ekonomskih i političkih momenata, a kako se Hladni rat odvijao, sve je više na scenu dolazila ta komfortacija u smislu niza zemalja koje su služile za komfortaciju prema protivniku, ali ne u vojnom smislu kao što je dotad najčešće bio slučaj, jer su bile dve supersile sa ogromnim brojem vojnika, naoružanja i tako dalje. Tako se javio i USAID i druge organizacije koje su proistikle iz njega. To je poput institucije za širenje moći i uticaja na prijateljske države, a pre toga je USAID imao dobar deo trošenja i unutar same države, odnosno Amerike. Oni su znali da će se svaki uloženi dolar višestruko vratiti kroz neke druge pogodnosti koje će se pojaviti kao posledica svega toga. Tada je vredelo ulagati na taj način, a vredi i danas.

Petrović je analizirao odluku Trampa da krene sa reorganizacijom nacionalne agencije koju on sam, kao i njegovi saradnici, naziva kriminalnom organizacijom:

+VIDEO

- Mislim da tu ima pomalo i revanšizma od strane Trampa prema strukturama koje su bile više naklonjene demokratama. On kritikuje tu organizaciju kao leglo korupcije, kao nešto što je na neracionalan način trošilo novac poreskih obveznika SAD i jako insistira na momentu da novac građana Amerike mora biti adekvatno vraćen nazad. To vidimo na primeru Ukrajine i njegovih pregovora sa Zelenskim. Za njega je bitno i na taj način komunicira sa svojim biračkim telom. Za sada nema jasnih najava da on želi da ukine tu organizaciju, a treba napomenuti da to nije nikakva nevladina organizacija, već je u većem delu pod ingerencijom Stejt departmenta i koja je osnovana još 1961. godine na inicijativu jednog od najpopularnijih predsednika u istoriji, a reč je o Džonu Kenediju.

Kljajić je odgonentuo da li Tramp uopšte ima zakonsko pravo da ukine pomenutu agenciju:

Foto: Kurir Televizija

- USAID je osnovan od strane kongresa, pa je nezavisan od izvršne vlasti, ali očigledno može donekle da ukine finansiranje. Naravno, Tramp ima većinu u kongresu i senatu, pa sa te strane neće biti prevelikog otpora da se dođe do neke rekonstrukcije i da će Rubio biti novi izvršilac dužnosti USAID-a. Tako da, ima uticaja ko će da bude direktor, ali samo ukidanje će ipak zavisiti od kongresa i zakonodavne vlasti. Mislim da će SAD svakako nastaviti da finansira određene programe koji su njima u interesu, a to će sada činiti preko Stejt departmenta, dakle neće imati više agenciju koja će biti nezavisna i koja je donekle sama sebi pravila program i usaglašavala se sa spoljno plitičkim ciljevima. Svakako, mimo saznanja o političkim delovanjima USAID-a, mislim da je tu bilo dosta pozitivnih razvojnih projekata, pa mislim da će svakako nastaviti sa tim jer svet vapi za takvim razvojima. Oni su u Srbiji delom finansirali i energetsku efikasnost gde su oni podržavali zgrade i stambene jedinice da delimično budu finansirane od strane njih kako bi smanjili račune za struju. To su recimo pozitivni projekti. Jedan je bio u Valjevu gde su zgrade dobile energetsku efikasnost zahvaljujući američkom narodu.

Novinarka Kurir televizije Slađana Nedeljković je za trenutak prekinula gostovanje u studiju kako bi informisala o najnovijim dešavanjima i saznanjima ekipe Kurira:

Foto: Kurir Televizija

- Po nalogu VJT u Beogradu, pripadnici UKP-a ušli su u nekoliko nevladinih organizacija na teritoriji Beograda. Među organizacijama su CRTA, zatim Građanska inicijativa i fondacija Trag. Sumnja se da su nenamenski trošili sredstva iz USAID i time oštetile američke poreske obaveznike. Kako je izjavio viši javni tužilac Nenad Stefanović, one su zloupotrebile svoju ulogu time što su, kako se sumnja, vršile pranje novca, nenamensko trošenje sredstava, ali i zloupotrebu sredstava USAID-a. Takođe, na licu mesta smo videli inspektore UKP-a koji ulaze u fondaciju Trag, a dolaskom na lokaciju gde se nalazi Građanska inicijativa videli smo pripadnike UKP-a koji prikupljaju dokaze sa prvog sprata ove nevladine organizacije.

Petrović je komentarisao ovu kompleksnu situaciju u našoj zemlji i kako će teći istraga:

- Mislim da ta istraga ide na trag onoga što je predsednik naše države u svom nedavnom obraćanju i pomenuo, a u vezi toga da je Tramp, između ostalog, naveo da je Srbija bila jedna od zemalja na koje je USAID trošio velike količine novca i da su neka od njih bila u funkciji pripremanja neke obojene revolucije u našoj zemlji. Sami ste napomenuli, to je specifičnost funkcionisanja tih vladinih tela SAD širom sveta da oni sebe štite od bilo kakvih uplitanja domaćih tamošnjih zakonodavstava u njihov rad, ali to je za njih očigledno važno, a mislim na Trampa i njegovu administraciju. Vi ste rekli ko je sve na jedan osuđujući način govorio o radu USAID-a, dakle tu je i Rubio kao ministar spoljnih poslova SAD, tu je i novi šef FBI-a, a i Ilon Mask je rekao da je korupcija unutar USAID-a bila toliko velika da je tu organizaciju nemoguće popraviti, već bi je trebalo ugasiti, odnosno ukinuti. Ne vidim nikakav greh u tome da je bilo ko u Srbiji imao kontakt sa USAID-om jer je to način da naša država komunicira sa jednom supersilom kao što je Amerika. Problem je u tome ukoliko je novac korišćen netransparentno i za neke delatnosti protiv naše zemlje, a to je zajednički problem koji naša i američka strana vidi. Duboko verujem u to da je svako nevin dok se suprotno ne dokaže, a istina je da je danas u prostorije četiri NVO ušli pripadnici UKP-a sa ovlašćenjem i tek treba da vidimo kako će teći dalji procesi i radnje. To ćemo verovatno viđati u zemljama širom sveta jer Trampova administracija, a pogotovo deo koji predvodi Mask, žele da skrate troškove gde god je to moguće.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

REORGANIZACIJA USAID-A: