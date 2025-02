- Ovi pozivi na ubistvo brzo se šire. U poslednjih nekoliko meseci došlo je do rastuće mobilizacije i radikalizacije među islamistima - rekao je zvaničnik Državne bezbednosti za Bild. Strategija IS za motivaciju samoradikalizovanih pojedinaca putem interneta čini se sve uspešnijom. Na svojoj terorističkoj stranici na nemačkom jeziku "Al Saif Media" (u prevodu "mač"), IS je nedavno pozvao pristalice "da gaze ljude".