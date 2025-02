- Svi primećujemo, a to postoji i kod Sun Cua da su sve taktike, umesto strategije put u propast, a ovo možemo smatrati medijskim taktikama ili političkim fintama. U to spadaju i uzimanje Grenlanda, zauzimanje Panamskog kanala, Kanada, sada sa ovim, pa čak i sve što se desilo u Rijadu. Dakle, mi i dalje ne znamo šta će ispasti iz svega toga, samo je veliki šok koji vlada na čitavoj planeti jer zavisi toga kako tom čoveku kuca srce danas ili na koju nogu je ustao. Postoji i onaj drugi deo planete gde su Kina i Rusija, a za Ruse je ovo jedna kaša jer su dovoljno pristojni da mu ne kažu da nije normalno to što on radi, dok Kinezi gledaju svoja posla i za njih ovo nije šokantno, ali za nas jeste. Za nas jeste budući da je pokazao da praktično može da išamara i najveće lidere Evrope kao što je Makron ili mu neko dođe u posetu, on kaže da nema vreme i odvoji svega deset minuta, ali da, to je naš deo planete, naša strana sveta. Na drugim krajevima planete na Donalda Trampa verovatno gledaju drugačije. Sve u svemu, pomerili smo se sa mrtve tačke, nešto se događa i nadamo se da će u dogledno vreme biti uspostavljen mir.