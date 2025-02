“Treba napomenuti i to da su do 2019. godine građani Narodne Republike Kine bili prvi po dolasku i po broju noćenja. Nastupila je potom pandemija, ali smo u za samo 10 meseci imali 134.975 kineskih turista u Srbiji, što je za 72 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Broj noćenja kineskih turista u Srbiji iznosi oko 350 hiljada, za 40 posto više u odnosu na prethodnu godinu”, rekao je ministar Memić.

On je istakao da kineski turisti nisu poput evropskih i da u Srbiji ostaju duže, u proseku oko dva i po dana.

“Tu pre svega mislimo na hranu. Oni ne vole baš slano, ne vole baš preterano slatko, imamo problem u komunikaciji, treba da radimo više na kineskom jeziku, a mi imamo negde oko 25 posto u novim vodičima…U Srbiji postoje kineski državljani koji tu žive više od 15, 20 godina. Razgovarao sam lično sa nekima od njih da osnuju i oni svoje turističke agencije da uposle ljude koji rade u drugim firmama, da uposle ljude u turistički sektor gde bi oni mogli dodatno da odgovore na dolazak kineskih turista i na taj način da premostimo i tu komunikaciju u jezičkoj barijeri, ali ono što vidim jeste i to me baš raduje, da su se pojedini hoteli prilagodili kineskim turistima da su počeli da imaju svoje vodiče, prilagođavaju hranu. Sve ono što njima je potrebno kako bi se oni što bolje osećali u Srbiji”, naveo je Memić. Ministar je kao posebno važna istakao studijska putovanja mladih, naglasivši da će trista mladih ljudi iz Srbije posetiti Kinu, kako bi upoznali i videli tu zemlju.

“Jako bitno da se mladi ljudi prvo upoznaju, a to je ovo zapravo što mi radimo sa ovim studijskim putovanjima, jer mladi ljudi su generatori nekih novih ideja…Oni će imati priliku da vide znamenitosti kineskih provincija i same provincije, a moći će i da se sretnu sa važnim ljudima, da postavljaju pitanja, da sa svojim vršnjacima razmene iskustva i to je ono čemu mi treba da stremimo, da i posredstvom mladih uspostavljamo odnose”, naglasio je ministar Memić.