- Treba iskoristiti sve mogućnosti da se odnosi Evrope i SAD ne pogrošaju. Stvarnost je teža nego ranije, ta promena se vidi golim okom. Geopolitička promena u Vašingtonu kada je reč o odnosu administracije prema ratu, prema Rusiji, postavlja nas pred nove izazove. To je teža i drugačija realnost, ali nema šta da se vređamo, nego treba da se izborimo s njom - rekao je Tusk u intervjuu poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Tusk čija zemlja predsedava Evropskom unijom do kraja juna, apelovao je na poljske političare bez izuzetka da pristupaju odnosima sa SAD bez iluzija i sa izrazitim naglašavanjem poljskih interesa.

- EU i SAD to je Zapad u političkom, civilizacijskom smislu. To su ljudska prava, sloboda, poštovanje drugih naroda, poštovanje suvereniteta i granica. To moramo da branimo - rekao je Tusk.