"Izgleda da će Ukrajina izgubiti blizu 20 odsto svoje teritorije, a zapadni svet 100 odsto svog političkog kredibiliteta. Zapadni svet kao konstrukt je mrtav. Brzo je klizio poslednjih nekoliko godina, ali poslednjih nedelja to je bio poslednji ekser u kovčegu" , rekao je on odgovarajući na pitanja čitalaca Sky News-a.

"Vladimir Putin je bio jasan u tome gde želi da proširi svoju zemlju, Si Đinping je vrlo jasno stavio do znanja da želi da proširi svoju zemlju na Tajvan i Južno kinesko more, a Donald Tramp je odlučan da proširi svoju zemlju. On je veoma ozbiljan u vezi sa preuzimanjem Grenlanda, oko Kanade i Paname", dodao je on.