- Hoću na početku da vam ispričam jednu priču. Ovako, bili smo na Ajfelovom tornju. Večerali smo sa tvojom divnom ženom i mojom divnom ženom. Posle smo izašli, on je počeo da priča na francuskom, a nismo imali prevodioce. Pričao je i pričao, a ja sam samo klimao glavom i govorio "da, da, da". I stvarno me je prevario tada, posle sam čitao novine da vidim šta je rekao i pomislio sam "pa to nije ono o čemu smo pričali" - rekao je Tramp.