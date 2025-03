Slušaj vest

Susret predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog završen je svađom, posle koje je Zelenski ljutito, a reklo bi se i poniženo, napustio Belu kuću.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA Presidential Press Service, EPA Presidential Press Service Of, AP Julia Demaree Nikhinson





Do haosa u Ovalnoj sobi došlo je u petak uveče baš u vreme trajanja emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, čiji su gosti bili Duško Lopandić, profesor evropskog prava i potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, prof. Miloš Laban, geopolitički analitičar i dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije i naučni savetnik Instituta društvenih nauka.

- Kao što sam i tvrdio, Volodimir Zelenski je politički mrtav. Kada su oni seli i kada je razgovor krenuo u tom pravcu, potpuno je očigledno bilo da Zelenski neće da pristane na ono što mu nudi Tramp, potpuno je bilo jasno da nakon ovoga, Zelenski i njegova budućnost, bez obzira na sve evropske političke lidere, nije baš blistava. Tramp je u svom stilu, u stilu šoumena, pa je sve odradio kao jedan rijaliti. Deo tog rijalitija je bilo da na kraju kaže "dobijaš otkaz" i sada je to rekao Zelenskom. Kako će se to tehnički izvesti, da li će se raspisati izbori, a smatram da će se ići na nove predsedničke izbore Ukrajine i da Zelenski neće pobediti, a to je upravo optimistički i mekani scenario. Verovatno postoje i neki tvrđi, a najmekši je da budu novi izbori, ovo neko realno i objektivno stanje na terenu. Buduće ime budućeg predsednika Ukrajine je general Zalužni, on mi deluje kao favorit. Znate, vojnici znaju šta je rat, lako je političarima i glumcima da ratuju. Mislim da će nakon ovog sastanka i ovog saopštenja biti promena u Ukrajini i videćemo reakciju Evrope - rekao je dr Cvetićanin.

Stručnjaci o budućnosti Ukrajine nakon što je Tramp ponizio njihovog predsednika u Beloj kući: Ovo su mogući scenariji! Izvor: Kurir televizija

Lopandić je diskutovao o skandalu iz Bele kuće, pa je analizirao kakva će reakcija i Ukrajine biti kada se njihov predsednik ponižen vrati iz Amerike:

- Glavno pitanje je oko čega je bio spor. Ovaj sporazum o minerali je trebalo ili nije trebalo da uključi jednu rečenicu vezanu za bezbednost i mislim da je oko toga došlo do sloma. Videćemo da li je to bio samo šou i da li će na kraju da potpišu pregovore - naveo je Lopandić.

Laban se nadovezao rečima: "Kvar na avionu Zelenskog".

- Ako nema drugog rešenja i to su varijante. To je prejaka izjava, ali možemo sve da očekujemo. Zelenski se izgleda previše uživeo u svoju ulogu kao glumac, a upravo su najbolji glumci oni koji se najviše užive. Zelenski je kao glumac krenuo od one činjenice da se šeta od parlamenta do parlamenta zapada gde je držao govore i dobijao aplauze, pa je sebe doživeo kao narodnog heroja. Tramp ga je ovime vratio na mesto. Potpuno se slažem da će novi predsednik Ukrajine verovatno biti Zalužni koji je takođe pod uticajem Zapada - kaže Laban.

Cvetićanin je pokušao da odgonetne oko čega se dva lidera nisu složila:

- Lično mislim da je ovaj sporazum o retkim mineralima sporedan. Dakle, ekonomska strana je sporedna u ovakvim okolnostima, a ona strateška je dominantna, odnosno vojna. Očigledno je da se nisu složili oko uslova prekida vatre, dakle ne mira, nego prekida vatre koju je Tramp dogovorio sa Putinom. Dakle, Tramp je predočio Zelenskom koji su koraci i šta će dobiti, pa je nasato čitav haos - dodao je Cvetićanin.

Laban je izneo svoju tvrdnju oko situacije sa Trampom i Zelenskim:

- Dobar deo tih minerala je na teritoriji koju kontroliše ruska vojska, a verovatno će deo konačnog mirovnog sporazuma biti najblaže rečeno omogućavanje referenduma oblastima Ukrajina gde se oseća ruski uticaj, odnosno to stanovništvo bi volelo da dobije pravo za glas da li je za priključivanje Federaciji Rusije ili ne. Postoje oblasti koje nisu pod velikim vojnim dejstvima, a Rusiaj sigurno neće odustati od Odeske oblasti. Primirje je jedna stvar, ugovor o miru koji će omogućiti prave teritorijalne promene je nešto drugo. Pretpostavljam da je deo dogovora da se Rusiji omogući da proširi svoju teritoriju da one delove koje su joj otete tokom Oktobarske revolucije. Ugovor o miru može biti i kapitulacija Ukrajine koju neće potpisati niti jedan predsednik Ukrajine, nego SAD će kao garant tog sporazuma to potpisati, ali će to biti kapitulacija. Trampa ne zanima Ukrajina, niti Evropa.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

ZAŠTO JE TRAMP POSLAO ZAPOSLENE USAID-a NA PRINUĐEN ODMOR: